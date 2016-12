iClever IC-P02: Recensione Miniproiettore a Led

Il Mini proiettore a Led IClever IC-P02 è compatto e leggero ed è un ottima soluzione per proiezioni occasionali di foto e filmati.

Grazie alla sua piccola lampada LED riesce a proiettare uno schermo di oltre 100 pollici ad una distanza di oltre 3 metri. Ovviamente per essere utilizzato al meglio è necessario posizionarlo in un ambiente con poca luce e con un muro spazioso ma il risultato con questo proiettore iClever economico con un prezzo di soli 80 euro acquistabile su Amazon è sicuramente ottimo!

Nonostante l’avvento di dispositivi con protocollo Miracast/Chromecast ed i relativi TV Led utilizzati per la visualizzazione di contenuti multimediali non soltanto in ambito casalingo ma anche in ambito aziendale il “caro, vecchio proiettore” è ancora comodo da utilizzare e svolge il suo compito in maniera davvero egregia.

Contenuto della confezione iClever IC-P02:

– Proiettore Iclever IC-P01

– Cavo di alimentazione

– Telecomando

– Cavo Adattatore per collegare una sorgente AV analogica

– Manuale di istruzioni

Design, Dimensioni e peso:

Questo mini proiettore della iClever ha nella compattezza il suo grande punto di forza. Infatti ha dimensioni contenute e misura 20 centimetri di lunghezza, 14.5 di larghezza e 8 cm di profondità, per un peso di appena 1kg.

Sulla parte anteriore c’è la lente dotata di un meccanismo di messa a fuoco manuale.

Sulla parte posteriore ci sono tutte le porte di Input

– Porta USB (con supporto AVI, JPG, MKV, MOV, 3GP ecc.)

– Ingresso HDMI

– Ingresso AV

– Ingresso VGA

– Uscita audio

Inoltre sempre sul retro c’è una comoda levetta di regolazione del trapezio, i due speaker per l’audio e l’interruttore di accensione/spegnimento. Sul bordo superiore c’è il tasto di accensione/standby.

Sulle parti laterali c’è la griglia per la ventola.

Sulla parte inferiore c’è il classico aggancio universale per treppiede o base di sostegno.

Caratteristiche della Lampada:

La lampada offre una luminosità di 120 lumens con contrasto 1000:1. Il ciclo di vita dichiarato è di oltre 20.000 ore. Le immagini possono misurare dai 50 cm ai 2 metri in aspect ratio a 4:3 o 16:9, e la distanza di proiezione va da un minimo di 1 metro ad un massimo di 3 metri.

Si può mettere fuoco l’immagine in base alla distanza ruotando in modo manuale la lente anteriore oppure utilizando la funzionalità software di focus che si trova dall’OSD tramite il telecomando. Inoltre si può regolare anche l’inclinazione verticale correggendo il cosiddetto “trapezio” fino a 15 gradi, grazie alla “lunetta” che si trova sul retro del dispositivo.

Connettività

Oltre all’entrata per il cavo di alimentazione, il proiettore di iClever permette di collegare diversi tipi di dispositivi utilizzando le interfacce VGA, HDMI nonchè il classico cavo AV RCA. Inoltre c’è la possibilità di collegare una periferica di archiviazione USB hard disk o chiavetta.

Il proiettore è dotato di due piccoli altoparlanti integrati da 1W ma c’è anche la possibilità di collegare cuffie o altoparlanti esterni tramite il “classico” jack da 3.5 millimetri.

Formati Video e Audio riconosciuti:

Come detto sopra è possibile collegare alla porta USB del proiettore anche una pennetta USB o un hard disk ed accedere al contenuto tramite il gestore file interno.

Il proiettore iClever IC-P01 è in grado di riprodurre automaticamente musica, immagini, documenti e video in questi formati:

audio: mp3, wma, asf, ogg, aac, wav;

mp3, wma, asf, ogg, aac, wav; video: mov, mp4, avi;

mov, mp4, avi; immagini: jpg, bmp, png;

jpg, bmp, png; documenti: txt.

Qualità Video:

Ho testato il mini proiettore utilizzando un PC come sorgente collegandolo all’ingresso HDMI e proiettando video di film e presentazioni multimediali. Inoltre ho utilizzato anche una periferica di archiviazione USB per proiettare foto e video ad una distanza di proiezione intorno ai 2 metri utilizzando la messa a fuoco manuale ossia quella ottenuta tramite la rotazione della lente.

Devo dire che i risultati sono stati davvero ottimi come potete vedere anche dalle foto e con un pò di pazienza nella regolazione manuale della messa a fuoco si riesce a trovare il giusto equilibrio.

Qualità Audio

Anche la resa audio con le casse integrate non è affatto male e devo dire che si sente bene ma io ho preferito collegare all’ingresso jack da 3,5 mm delle casse più grosse avendo un sistema surround a casa. Inoltre c’è una comoda funzionale di equalizzazione raggiungibile dal menu di sistema, tramite il telecomando.

Conclusioni

Posso dire che l’iClever IC-P02 è un proiettore compatto che svolge davvero ottimamente il suo compito senza troppe pretese.

Semplicità di utilizzo e prezzo contenuto sono il punto di forza di questo mini proiettore pensato per un utenza media ed uso casalingo sicuramente non professionale.

E’possibile acquistare il proiettore iClever IC-P02 su amazon.it al prezzo di 89,99 Euro.

Caratteristiche Tecniche IClever IC-P02:

– Risoluzione: 800×480 (ma può riprodurre video fino a 1920×1080)

– Lumen: 800

– Durata lampada: 20.000 ore

– Misure: 30

– Peso: 900

– Potenza lampada led: 25W

– Distanza di proiezione: 3,5-12,5 Feet (1,06 – 3,8 metri)

– Pollici schermo proiettato: 30-120 Inches (0,76 – 3,04 metri)