Aaron Greenberg: Non sono previste nuove generazioni di console

A quanto pare siamo giunti al capolinea con le console o almeno questo è quanto ha lasciato intendere Aaron Greenberg (capo del settore marketing Xbox) il quale ai microfoni di Engadget si è espresso in merito al futuro del brand Xbox.

Xbox One non avrà successori?

Attualmente non prevediamo una nuova generazione di console, crediamo nell’abilità di costruire librerie, una community e l’hardware necessario per compiere passi in avanti ma senza lasciare indietro i giocatori. Con Project Scorpio ci stiamo dirigendo proprio verso questa strada e in effetti non è una nuova generazione di console ma un upgrade di quella attuale. La famiglia di device continua a coesistere quindi sia Xbox One che Scorpio andranno di pari passo con i medesimi giochi e accessori, eccetto per i VR destinati esclusivamente alla nuova piattaforma in quanto nasce per supportare pienamente la realtà virtuale tramite l’utilizzo di visori esterni.

La morale della favola? Project Scorpio con uscita fissata per la fine del prossimo anno, altro non è che una XBOX ONE potenziata e migliorata, in grado di offrire supporto VR e 4K nei giochi con gameplay più fluidi grazie alle specifiche hardware migliori di quelle attuali. I giochi verranno sviluppati su entrambe le piattaforme ma chiaramente è come paragonare un PC con una scheda video di vecchia generazione ad un computer che monta una scheda attuale.

Dopo Project Scoprio Microsoft potrebbe continuare per questa strada, migliorando l’attuale piattaforma con aggiornamenti e upgrade Hardware senza il bisogno di progettare una nuova console, lasciando indietro come nel passaggio da Xbox360 a Xbox One numerosi videogiocatori.