EA E DICE ANNUNCIANO IL PREMIUM PASS DI BATTLEFIELD 1

La Guerra Totale si muoverà su nuovi fronti grazie al Premium Pass di Battlefield 1. Ottieni l’accesso anticipato ai pacchetti di espansione digitale con nuove mappe, modalità, classi, armi, veicoli e molto altro.

DICE, uno studio di Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), ha annunciato il Premium Pass* di Battlefield™ 1, un programma a sottoscrizione che offrirà nuovi contenuti e accesso anticipato ai fan di Battlefield 1 in quattro pacchetti di espansione digitali. Gli iscritti al Premium Pass di Battlefield 1 avranno due settimane di accesso anticipato per ogni pacchetto, a cominciare da Battlefield 1 They Shall Not Pass a marzo 2017, aggiornamento che aggiungerà nel gioco multiplayer l’esercito francese.

Muoviti su nuovi fronti della Guerra Totale grazie al Premium Pass di Battlefield 1, che offrirà:

4 pacchetti di espansione digitale, oltre a: Due settimane di accesso anticipato per ogni pacchetto L’esercito francese in Battlefield 1 They Shall Not Pass , e quello Russo in un successivo pacchetto 16 nuove mappe multiplayer Nuove Operazioni e modalità di gioco Nuove classi Elite 20 nuove armi Nuovi veicoli

14 Battlefield 1 Battlepack contenenti skin delle armi, consegnate mensilmente a partire da novembre 2016

14 piastrine uniche distribuite durante tutto il periodo Premium Pass di Battlefield 1

Visita spesso www.battlefield.com/games/battlefield-1/premium per maggiori dettagli e date di rilascio per ogni pacchetto di espansione.

Vivi l’alba della guerra totale e scopri un mondo immenso devastato dalla guerra in Battlefield 1, pieno di nuove opportunità di gioco per i fan. DICE si è posta l’obiettivo di creare il più immersivo e dinamico Battlefield di sempre, migliorando ancora di più il comparto multigiocatore grazie ad ambientazioni sempre in cambiamento, meteo dinamico e distruttibilità massima.

Le Operazioni introducono un nuovo modo di giocare in multiplayer. In Battlefield 1 giocherai una serie di battaglie interconnesse su diversi fronti. Gioca una sequenza di battaglie in cui le tue azioni avranno conseguenze sui match successivi, in cui proverai a conquistare territori e respingere i nemici.

Battlefield 1 sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2016 in tutto il mondo su Xbox One, Origin™ per PC e PlayStation®4. I giocatori potranno preordinare la Early Enlister Deluxe Edition e cominciare a giocare in anticipo il 18 ottobre**.



Gli iscritti a EA Access*** e Origin Access*** possono giocare a Battlefield 1 per un periodo di tempo limitato prima del lancio grazie alla Prova Gioca per Primo a partire dal 13 Ottobre su Xbox One e PC, rispettivamente. Gli iscritti a EA Access riceveranno il 10% di sconto acquistando la versione digitale del gioco su Xbox Live, mentre gli iscritti a Origin Access otterranno il 10% di sconto acquistando il gioco tramite Origin.

Entra a far parte della community di Battlefield su Facebook, YouTube, e Twitter®. I materiali per la stampa di Battlefield sono disponibili a questo indirizzo: http://info.ea.com.

*È richiesto Battlefield 1 per piattaforma applicabile (venduta separatamente). L’Accesso Anticipato è disponibile solo per i pacchetti di espansione non ancora rilasciati. Visita www.battlefield.com/games/battlefield-1/premium per maggiori dettagli e informazioni sui pacchetti di espansione.

** Si applicano condizioni e limitazioni. Visita https://www.battlefield.com/disclaimers per i dettagli.

*** Si applicano condizioni, limitazioni ed esclusioni. Visita http://www.ea.com/eaaccess e http://www.origin.com/store/origin-access per maggiori dettagli.