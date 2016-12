Unisciti alla festa con METRO e valorizza il tuo Business [Video Sponsorizzato]

In data 11 Ottobre, tutti coloro che possiedono attività commerciali come bar, ristoranti, hotel, pizzerie e cosi via dicendo, potranno cogliere l’attimo fuggente per valorizzare la propria attività, proponendo ai “nuovi clienti” offerte, promozioni o piatti e pietanze esclusive pensate per il business day.

Scova nuovi clienti con METRO

METRO Cash & Carry è un self-service internazionale attivo da 40 anni nel settore sia in Europa che in Africa ed Asia, nel giorno della Festa delle Attività in Proprio, offre la possibilità alle attività commerciali di pubblicizzarsi con nuovi sconti, promozioni ed altro, al fine di trovare nuovi clienti e chiaramente attirare quelli abituali. L’iscrizione al sito è GRATIS e consente a tutti coloro che possiedono attività commerciali di ristoro di entrare a far parte del Buisness Day previsto per l’11 Ottobre.

METRO per aiutare le attività commerciali a trovare nuovi clienti, ha deciso di co-operare con Squadrati per realizzare una ricerca professionale sul tipo di cliente, cercando quindi di rispondere alla fatidica domanda “cosa cerca un cliente?”. L’11 Ottobre METRO metterà in bella mostra le attività commerciali che decideranno di unirsi al Business Day valorizzando gli sconti, promozioni ed offerte proposte, quasi come se accendesse un riflettore su di esse attirando l’attenzione dei clienti.

Quello che le aziende devono fare è preparare offerte, promozioni, sconti ed altro per quel giorno, al resto ossia al lato pubblicitario ci penserà METRO con volantini ed altri mezzi di marketing al fine di valorizzare le attività commerciali ponendo enfasi su eventuali piatti esclusivi o tipici pensati per quel giorno. Se avete delle attività commerciali e volete valorizzarle, allora entrate a far parte della grande famiglia METRO. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito web dove potete anche iscrivervi GRATIS per dare importanza alla vostra attività commerciale e di conseguenza attirare nuovi clienti.

Sponsorizzato da Metro