Sistemi CRM: cosa sono e obiettivi

I sistemi di CRM (Customer Relationship Management) sono strumenti che servono per ottimizzare e migliorare le attivita’ di vendita e gestire al meglio i rapporti con il cliente stesso. Gli obiettivi principali di un software di customer relationship management sono il continuo miglioramento dei rapporti con la clientela e la fidelizzazione dei clienti stessi.

A cosa serve e principali funzionalita’ di un software CRM ?

Un software di CRM serve fondamentalmente a organizzare e gestire il database aziendale di informazioni che un’azienda ha sui propri clienti suddividendo la clientela stessa in cluster di clienti attivi e potenziali. Al tempo stesso i software di CRM consentono anche di gestire le trattative in quanto permettono di inserire una serie di dati relativi alla trattativa stessa che potranno facilitare i commerciali durante le attivita’ di definizione della trattativa stessa. Inserendo i dati all’interno di un sistema di customer relationship management ( i dati inseriti ovviamente possono anche essere “customizzati” sulla base delle proprie esigenze), i venditori potranno ottenere dati fruibili al fine di effettuare proiezioni e analisi così come monitorare continuamente gli avanzamenti delle proprie trattative. Nel scegliere un sistema di CRM, e’ importante tenere presente diversi aspetti al fine di scegliere la soluzione ottimale per le proprie esigenze.

Alcuni vantaggi grazie all’utilizzo di un sistema di CRM.

Un sistema di CRM presenta alcuni vantaggi quali:

Permette la totale condivisione di informazioni fra i vari reparti (amministrazione, commerciale e marketing)

Gestione ottimale e funzionale dei contatti

Ottimizzazione e risparmio in termini di tempo e automatizzazione operazioni

Misurazione performance

Statistiche

Controllo rete vendita

Lavoro in mobilita’ tramite app per smartphone e tablet

Integrazione con altri sistemi (outlook, excel,etc)

Gestione e ottimizzazione attivita’ post-sales

Gestione e supporto attivita’ trattative

Raccolta informazioni sulla clientela

Di conseguenza avere un CRM e’ un fattore critico per il successo del nostro business in quanto ci permette di gestire e immagazzinare tutte le informazioni necessarie sui nostri clienti attuali o potenziali al fine di ottimizzare le nostre strategie di vendita e fidelizzare sempre di piu’ i clienti stessi.

Aziende produttrici di CRM nel mondo

Sul mercato esistono diverse soluzioni di software CRM e il mercato e’ un mercato che negli ultimi anni ha assistito ad una crescita costante spinta anche dall’aumento degli investimenti su soluzioni SaaS, mobile e in soluzioni analitiche.

Per quanto riguarda il mercato Enterprise alcune fra le aziende piu’ importanti sono Microsoft, NetSuite e Oracle.

Nel segmento midmarket invece alcune delle aziende piu’ forti sono SugarCRM e salesforce.com

Sistemi di Customer Relationship Management di aziende Italiane

Sul mercato italiano ci sono alcune aziende che hanno sviluppato sistemi di CRM quali ad esempio Zoho CRM, Zenshare o SelfApp. Uno di quelli che si e’ contraddistinto per essere uno dei migliori e’ Tustena Crm, presente sul mercato da ormai circa 10 anni. Tustena CRM e’ disponibile sia nella versione enterprise che nella versione on-demand e le differenze principali fra le 2 versioni sono le seguenti:

CRM Tustena Enterprise:

-Viene installato sul server dell’azienda

-E’ totalmente customizzabile

-Servizi e supporto esclusivi e dedicati

CRM Tustena OnDemand

-Non richiede installazione

-Semplice da utilizzare

-Sempre aggiornato