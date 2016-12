Windows 10 Consigli e Suggerimenti: Infografica

Hai intenzione di aggiornare il tuo vecchio sistema Windows Vista/XP/7/8.1/8 a Windows 10? Il nuovo OS di Microsoft ha molto da offrire ma l’aggiornamento potrebbe portare con se perdita di dati o problemi di vario tipo a causa dello spazio insufficiente, prima di effettuare il passaggio e quindi prendere la decisione bisogna calcolare tutti i rischi e allo stesso tempo i vantaggi.

Di seguito vi riportiamo una infografica che mostra le nuove funzionalità introdotte in Windows 10 e gli eventuali problemi o vantaggi che ne comportano dopo l’aggiornamento:

La maggior parte dei problemi derivano proprio dallo spazio insufficiente durante l’aggiornamento, è bene quindi incrementarlo prima di procedere, ma nel caso in cui l’upgrade restituisca un messaggio di errore, è possibile ripristinare eventuali dati danneggiati e di conseguenza liberare lo spazio richiesto per installare il nuovo sistema operativo. Per fare questo si utilizzano principalmente dei partition manager, software che consentono di partizionare il disco fisso per dare il giusto spazio a Windows 10.

