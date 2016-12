Ottimax: Punto di riferimento in Italia per l’acquisto di prodotti tecnici e attrezzi da lavoro

OTTIMAX è il punto di riferimento in Italia per i prodotti tecnici brico e fai da te di qualità.

Ottimax oltre a vendere sul sito online attraverso l’E-shop ha anche punti vendita, un e-commerce di brico e ferramenta specializzato nella vendita online di materiali per l’edilizia e la ristrutturazione casa che distribuisce prodotti tecnici di ottima qualità sia all’ingrosso e al dettaglio, per tutti quei lavori legati alla costruzione e ristrutturazione.

Dal 2013 OTTIMAX fornisce ogni giorno prodotti tecnici e attrezzi ai prezzi più bassi del mercato (e con IVA sempre inclusa) i prodotti dei marchi più affidabili per garantire a professionisti ed amanti del fai da te, un perfetto partner per i proprio lavori.

OTTIMAX e-store online 100% italiano, garantisce la piena formula di vendite al dettaglio e all’ingrosso nello stesso store con listini e sconti dedicati. Offre una vasta varietà e disponibilità di prodotti professionali e tecnici delle migliori marche a prezzi competitivi e in grosse quantità.

Tra gli prodotti tecnici disponibili : falegnameria, brico, fai da te, pavimenti in legno, illuminazione, rubinetterie, lampadari, legno, ferramenta, prodotti da giardino, sanitari, utensili, pellet, stufe a pellet, bricolage, edilizia, elettricità e illuminazione, termoidraulica, vernici, piastrelle, sanitari, elettroutensili, falegnameria, progettazione, manutenzione, fai da te. Vantaggi di scegliere Ottimax, prodotti tecnici brico e fai da te di qualità

• Stock di merce sempre disponibile in grandi quantità;

• circuito drive-in;

• orari di apertura estesi e continuati;

• segnaletica interna, materiale informativo di prodotto, schede tecniche chiare ed esaustive;

• garanzia miglior prezzo (rimborsiamo 3 volte la differenza);

• soddisfatti o rimborsati;

• OX WORK Card per i professionisti;

• IVA sempre inclusa.

• Taglio legno gratuito

• Tintometro con più di 2.000 colori

• Più 2.000 modelli di porte in pronta consegna

• Duplicazione chiavi e telecomandi

• Consegna a domicilio

• Finanziamenti

• Colazione offerta dall’orario d’apertura fino alle 9.30

OTTIMAX è un sito online ma anche punti vendita dislocati in tutta Italia per chi ama gironzolare tra i vari reparti.

Quì si possono trovare prodotti tecnici di qualità e di diversa categoria per accontentare sia gli amanti del fai da te che i professionisti : falegnameria, brico, fai da te, pavimenti in legno, illuminazione, rubinetterie, lampadari, legno, ferramenta, prodotti da giardino, sanitari, utensili, pellet, stufe a pellet, bricolage, edilizia, elettricità e illuminazione, termoidraulica, vernici, piastrelle, sanitari, elettroutensili, falegnameria, progettazione, manutenzione, fai da te.

Alcuni esempi dei prodotti tecnici nella sezione termoidraulica che si trovano nello store, in previsione dell’inverno, stufe e caldaie con vari tipi di funzionamento, a pellet e a gas per accontentare le esigenze di ogni cliente. Tra gli articoli di riscaldamento inseriti troviamo: – Stufa a pellet Tectro TBH 570 7,4 W (pag. 3 del catalogo) dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

– Caldaie a pellet (pag. 8 del catalogo)

– Caldaie a gas e metano (sono fortemente specializzati nel settore termoidraulica con un ampio assortimento di marche)

– Serie civili da incasso (bticino, vimar, gewiss, master) Prodotti professionali a prezzi d’ingrosso in vendita in uno store interamente made in Italy. Cura nelle consegne e garanzia soddisfatti e rimborsati fanno di questa Azienda 100% italiana, il partner ideale dei professionisti dove comprare a prezzi bassi tutto l’anno.

