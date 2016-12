Diventa un guerriero nordico con Vikings War of Clans

Se avete del tempo libero e amate i giochi strategici online, allora Vikings War of Clans fa al caso vostro. GRATIS, non richiede installazione, non necessità di una registrazione ed è giocabile comodamente online tramite qualsiasi browser o sistema operativo.

Dimostra di essere un vero vichingo con War of Clans

E’ tempo di condurre un popolo vichingo alla vittoria. Utilizza lo spietato e numeroso esercito a disposizione per saccheggiare i territori confinanti ed espandere il tuo regno. Riuscirai a diventare l’unico sovrano del Nord? Dopo il successo dei precedenti capitoli su dispositivi mobile, Vikings approda GRATIS anche su PC tramite il browser, giocabile quindi da qualsiasi postazione senza installare nulla e con la possibilità di loggarsi tramite l’account social.

Si tratta di uno strategico multigiocatore in tempo reale nel quale dovrai condurre le truppe nordiche in battaglie senza esclusione di colpi, con la possibilità di espandere il tuo regno conquistando i villaggi vicini. Costruisci e fortifica il tuo regno, saccheggia i popoli per ottenere preziose risorse e materie prime per ampliare il tuo dominio e assicurati un posto nel Valhalla. Giocabile tramite mouse e tastiera, non richiede risorse elevate, per cui è giocabile anche su PC di fascia medio bassa, in qualsiasi momento!

Come ogni strategico presenta una visuale isometrica ma con la possibilità di zoomare sullo scenario o sui singoli elementi tramite la rotellina del mouse. Accedi in qualsiasi momento all’inventario dove vengono riposte le risorse e gli oggetti utili scovati durante l’esplorazione, crea un potente esercito ed assegna a ciascuno il proprio ruolo nel tuo regno, dal fabbricatore di armi al contadino. I combattimenti avvengono in tempo reale tramite le azioni da te selezionate utilizzando l’apposito menu. Cosa aspetti? Diventa il RE dei Vichinghi con War of Clans. Disponibile anche su iTunes iOS e Android.