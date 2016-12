Rivoluzione comparatori di prezzo, da oggi c’è PriceBox

Nasce un nuovo modello di acquisto online

Comparatori di prezzo addio! Ora c’è un nuovo metodo per assicurarsi i prezzi più bassi e trovare le offerte migliori. Le statistiche parlano chiaro, lo shopping online è in crescita e gli acquisti da smartphone sono sempre di più.

In questo contesto si inserisce un nuovo modello che supera i classici comparatori e inverte il processo dei marketplace per come oggi li conosciamo.

Si tratta di PriceBox una piattaforma e-commerce, in questa prima fase specializzata in particolare sull’acquisto di scarpe online, che cambia il modo di comprare su internet. Un’idea innovativa che si prefigura come una vera e propria rivoluzione del commercio elettronico.

Su PriceBox Black Friday e Cyber Monday tutto l’anno

A differenza dei tradizionali comparatori di prezzo o portali dove si possono trovare deal, sconti, coupon e offerte, su PriceBox il prezzo di acquisto tutto incluso, spedizione compresa lo fai tu.

L’idea rivoluzionaria di PriceBox è quella di un negozio online dove trovare i prezzi migliori tutto l’anno, senza dover aspettare il Black Friday o il Cyber Monday per fare acquisti.

Non è più il venditore a dettare le regole, adesso lo scettro passa nelle mani di chi acquista. Il focus è posto sul cliente, secondo un modello demand driven.

L’utente è al centro del processo di acquisto e inverte i ruoli: non siamo più di fronte a un classico e-commerce B2C (business to consumer) ma su una piattaforma C2B (consumer to business).

Qui l’utente definisce prezzo e durata dell’offerta che intende proporre ai venditori, ossia il prezzo che è disposto a pagare per un prodotto, impegnandosi a comprare se la proposta viene accettata.

A questo punto la parola passa a PriceBox che verifica in tempo reale i migliori prezzi – mai pubblicizzati – che ha ottenuto dai negozianti affiliati e, se ancora non bastasse, negozia ulteriormente con i venditori il tuo prezzo per un tempo massimo di 3 giorni. L’utente non deve fare niente: è PriceBox che lavora per trovare la proposta più conveniente e coerente con i criteri di selezione impostati. Domanda e offerta si matchano…et voilà, il gioco è fatto.

Parola d’ordine: personalizzazione

I comparatori di prezzo sintetizzano i cataloghi dei principali venditori, con prezzi uguali per tutti i clienti. PriceBox va molto oltre.

Prima ti informa sui migliori prezzi pubblicizzati per tutti e poi ti permette di chiedere un prezzo esclusivo personalizzato per te, non necessariamente ripetibile in transazioni successive. Acquisti ciò che ti piace sempre al tuo prezzo, risparmiando tempo e denaro.

Cosa si può acquistare su PriceBox

In futuro il reverse marketplace offrirà una selezione di prodotti in offerta per diverse categorie merceologiche.

In questa prima fase di lancio PriceBox propone in particolare scarpe sportive scontate di tutte le marche e offerte sui modelli più popolari di scarpe da running, per il tempo libero, stivali, ecc.

Preferisci le Converse Auckland Racer oppure le classiche Converse Chuck Taylor? Cerchi le Nike Air Max al prezzo più basso? Le trovi su PriceBox!

Trovi anche scarpe da calcio e i migliori scarpini da calcetto di top brand come Mizuno, Nike e Adidas.

Veloce, semplice e sicuro

I punti di forza di questo nuovo sito sono il funzionamento facilissimo (acquisto in pochi click, ricerca facilitata per filtri e categorie), le garanzie di comprare online in modo sicuro scegliendo tra articoli originali e con la possibilità di esercitare il diritto di recesso, se non si è soddisfatti.

PriceBox è l’esempio vincente dell’innovazione informatica applicata al marketing, al servizio del risparmio e della praticità.