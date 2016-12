WFEPA: Il commercialista TALENTuoso

TeamSystem leader nel settore per la produzione e divulgazione di software e servizi alle imprese e professionisti, a distanza di 37 anni dalla nascita viene riconosciuta in tutto il mondo.

Arriva FEPA: Il nuovo software di TeamSystem

FEPA ossia Fatturazione Elettronica alla Pubblica Amministrazione è il nuovo software ideato dall’azienda che consente di semplificare il lavoro ai commercialisti ma anche alle imprese, il tutto online. Il programma in questione non solo crea ma gestisce e inoltra le fatture nel formato corretto.









Le fatture vengono inviate attraverso l’SdI alla Pubblica Amministrazione. Per la promozione del prodotto, TeamSystem ha deciso di offrire un pacchetto base che ha un costo di 50 euro contro gli 89 solitamente proposti. Il programma è stato sviluppato per velocizzare il lavoro e renderlo più intuitivo possibile.

Per diventare commercialisti di successo non è necessaria solo la bravura ma ci sono molti altri fattori da prendere in considerazione, come ad esempio la rapidità nello svolgimento delle pratiche. Per questo motivo TeamSystem ha deciso di creare un software pensato per rendere chiunque un vero professionista.

Una volta lanciato il software agirà in maniera autonoma prendendo in considerazione una serie di dati al fine di creare la fattura e di inoltrarla in tempi brevi, ovviamente l’intero processo avviene Online, per tanto è richiesta una connessione Internet. Come sapete preparare ed inoltrare documenti come fatture non solo porta via tempo prezioso ma richiede una certa bravura, per questo motivo TeamSystem ha ideato questo fantastico software.

Sia che siate professionisti che aziende, potete semplificare il tutto con un solo software, per cui cosa aspettate?

Di seguito vogliamo condividere con voi un video dimostrativo diffuso ovviamente da TeamSystem, nel quale potete vedere da voi il funzionamento del FEPA e di come sia in grado di velocizzare il processo lavorativo alle aziende e professionisti nel settore commerciale: