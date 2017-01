Internet Wireless in tutta ROMA entro il 2019 con Linkem SpA

La nota società italiana Linkem S.P.A con la collaborazione di AS Roma, è lieta di annunciare un progetto collaborativo chiamato “Partner of the future” che inizierà a breve e che durerà fino al 2019. Lo scopo del progetto è quello di portare internet wireless in tutta la capitale, ammortizzando i costi dovuti all’allaccio di una rete telefonica casalinga per la connessione a internet ed altre tasse e costi imprevisti, riducendo il tutto alla sola spesa di Internet.

Linkem: La Capitale sulla Reete

Davide Rota afferma: ” Linkem è nata per costruire in maniera semplice ed accessibile il futuro di cui oggi – ed ogni giorno di più – facciamo esperienza: socializzare, divertirsi, lavorare, essere cittadini attraverso internet. Arrivata a coprire Roma con i propri servizi, Linkem ha deciso di puntare su una parte importante dell’energia della Capitale”. Numerose sono le località italiane coperte, parliamo di ben 2000 comuni, quindi il 40% del territorio nostrano.









Quando si richiede Internet a casa, bisogna anche disporre ovviamente di un allaccio telefonico, quindi bisogna pagare una bella spesa iniziale per portare il telefono in casa, per poi ritrovarsi nella bolletta oltre il costo di Internet anche quello delle telefonate ed altri extra. Con Linkem è possibile pagare solo Internet in quanto la connessione arriva a casa attraverso il Wifi. Lo scopo della compagnia è di assicurarsi la copertura totale della capitale entro i prossimi anni.

Ovviamente c’è da dire che la copertura potrebbe variare a seconda del luogo in cui si trova ma per lo meno è possibile collegare via Wifi!