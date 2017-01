Movavi Screen Capture Studio: Cattura lo schermo del tuo Mac o PC

Sono sempre di più gli utenti che hanno bisogno di catturare lo schermo del proprio pc e realizzare dei tutorial video o guide mentre si gioca a videogiochi.

Per fare ciò in modo semplice è veloce serve però un applicazione dedicata in grado di permettere di catturare quello che compare sullo schermo del pc e registrare le proprie attività.

Movavi Screen Capture Studio è sicuramente il software ideale per catturare screenshot su tutti i dispositivi sia con software Windows che Mac.

Grazie a Movavi Screen Capture Studio per Mac è possibile acquisire tutto quello che viene visualizzato sullo schermo del vostro Desktop o Laptop Apple come ad esempio video tutorial, videochiamate Skype o gameplay di videogiochi.

I video acquisiti con questo software poi possono essere tranquillamente modificati, ritagliati e montati a piacimento aggiungendo testi, foto, video e file musicali.

I video poi possono essere salvati in diversi formati per essere visualizzati su qualsiasi dispositivo che sia windows, iOS, smartphone e tablet android.

Movavi Screen Capture Studio per Mac è disponibile anche in lingua italiana ed è davvero di facile utilizzo e per creare screencast di altissima qualità bastano 4 semplici passi:

-impostare i parametri di registrazione;

– acquisire lo screencast;

– elaborarlo a proprio piacimento aggiungendo musica, titoli, tagliando frammenti;

– salvare il video nel formato desiderato.

Fase 1: Impostazione dei parametri di Registrazione

Una volta scaricato il software sul vostro MAC al primo avvio vi verrà richiesto di impostare il formato video se in 16/9 o 4/3 nonchè la frequenza dei fotogrammi massima che per il Mac è di 60fps.

Riducendo la frequenza dei fotogrammi diminuiranno anche le dimensioni del file di destinazione ma allo stesso tempo anche la qualità del video.

Dopo di che si può definire l’area di registrazione e scegliere se si vuole acquisire l’intero schermo del vostro monitor o una sezione particolare.

Sul lato sinistro della schermata principale di Movavi Screen Capture Studio troviamo 5 icone che permettono di acccedere alle principali funzionalità che sono:

– importazione

– transizioni

– titoli

– filtri

– strumenti

Cliccando sull’icona importazione è possibile importare file multimediali sia immagini che video e audio per essere impostati come sfondo del nostro video da creare.

Sul lato destro si può visualizzare l’anteprima in tempo reale del nostro progetto mentre in basso si può scorrere la Timeline per impostare i vari clip video e audio nella sequenza desiderata.

Fase 2: Cattura dello schermo del Mac

Dopo le impostazioni preliminari si passa alla vera e propria cattura video del vostro schermo utilizzando i tasti di scelta rapida posti sulla barra di controllo che si trova sul riquadro di acquisizione.



La Registrazione video della schermata dello schermo o l’acquisizione di screenshot avviene tramite il pulsante “Registra Screencast”.

E’ possibile acquisire video in formato HD e impostare la programmazione automatica delle registrazioni ad orari stabiliti da voi grazie ad un comodissimo timer di acquisizione.

Fase 3: Modifica del Video

In questa fase una volta acquisito il video si può migliorarne la qualità, aggiungere musica e file audio, suddividere il video in più parti o eliminarne pezzi che non servono e tanto altro ancora.

Fase 4: Salvare il video nel vostro formato preferito.

E’possibile salvare il video nei formati più diffusi e utilizzati come mov, avi, mp4,3gp, wmv e tanto altro in modo da poter essere visualizzati su tutti i dispositivi.

Inoltre grazie alla funzione di salvataggio SuperSpeed il Movavi Screen Capture vi permette di salvare ed elaborare il vostro video in pochi secondi ottenendo la qualità originale e senza nessuna ricompressione.

Questa funzionalità può essere utilizzata per salvare i video in AVI, Mp4 e tanto altro.

Grazie a Movavi Screen Capture Studio per Mac potrete:

realizzare video tutorial professionali ed in HD;

realizzare video con foto e musica;

realizzare video animati;

realizzare video youtube

realizzare video lezioni

registrare il Gameplay mentre giocate ai videogiochi.

L’installazione su Mac del software occupa circa 210 Mb sul vostro hard disk ed è possibile scaricare Movavi Screen Capture Studio per Mac anche in versione di prova gratuita per 7 giorni direttamente dal sito ufficiale, dopo di che è possibile acquistare la versione completa in offerta al prezzo di 39,95 Euro invece di 59,95€.