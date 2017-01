Il misterioso “printing syndrome” sta colpendo il mondo

Gli studiosi del Centro di Studi sui Fenomeni Non Verificati hanno dimostrato che saremo colpiti da un’epidemia di una nuova malattia della civilizzazione. I Governi delle maggiori potenze mondiali in collaborazione con l‘Organizzazione della Salute Mondiale intendono organizzare un congresso speciale. Nel frattempo i medici tranquillizzano. C’è ancora speranza!

Come informano gli specialisti, gli impiegati d’ufficio sono soggetti ad un grave pericolo. Non ha importanza se lavori in una multinazionale sui piani più alti di un grattacielo di New York oppure se in un piccolo centro postale di Vladivostok, anche tu puoi essere colpito dal misterioso printing syndrome. Come nel caso di ogni malattia, la chiave per guarire è una diagnosi e una profilassi precoce. In che modo riconoscere il pericolo incombente?

Se hai difficoltà nell’instaurare relazioni con l’attrezzatura da ufficio, se la stampante si ferma o ti ignora, dovresti consultare immediatamente uno specialista. Il sottovalutare i primi sintomi può portare all’insonnia, a diversi tipi di neurosi, a stati d’ansia o addirittura alla pazzia. Talvolta può conseguire anche con il correre attraverso i corridoi degli uffici, il che non sarà ben visto in nessuna azienda. Per fortuna c’è speranza! Una specialista di fama mondiale nell’ambito della carta e della stampa, Dr Doctor consiglia una medicina straordinaria – un’app dedicata agli smartphone denominata Happy2Print. Se osservate tra i colleghi d’ufficio o addirittura in voi stessi dei sintomi crescenti di nervosismo pensando allo stampare, tale app fa proprio per voi. Con tale app non vi sentirete mai più respinti da una stampante.

Non abbiate paura, la suddetta storia relativa ad un pericolo misterioso chiamato “printing syndrome” ovviamente è uno scherzo, ma l’app stessa Happy2Print è decisamente vera. Creata da International Paper, l’app aumenterà notevolmente la qualità della vostra vita d’ufficio e privata. Qualora la connessione con i dispositivi stampanti vi crea dei problemi oppure semplicemente desiderate stampare in modo più facile e veloce, Happy2Print vi sarà utile. Utilizzando tale app potete stampare le foto, gli elenchi dei contatti, i documenti, i messaggi e-mail (con gli allegati), ma anche i siti web. Numerose altre app collaborano con Happy2Print rendendo disponibili i propri contenuti per la stampa. Potete stampare tramite la rete wi-fi e utilizzando le piattaforme Windows Shared Printers oraz Google Cloud Print. Se credete che sia indispensabile l’invio dei files dai dispositivi mobili sul pc per poter stampare, sbagliate. Adesso grazie a H2P potete stampare direttamente dallo smartphone o dal tablet senza necessità di installare alcun tipo di driver! Da oggi stampare sarà un vero piacere! Installa l’app Happy2Print e sii happy!

Per i dispositivi con iOS

https://itunes.apple.com/it/app/happy2print/id974558207?l=pl&mt=8

Per i dispositivi con il sistema Android